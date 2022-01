Retroscena Vlahovic, Juventus ha deciso di prenderlo dopo gli zero tiri in porta contro il Milan

Il Corriere dello Sport racconta retroscena e pensieri che hanno portato la Juventus ad accelerare su Dusan Vlahovic. La Fiorentina, si legge, ha iniziato a capire l’antifona fra venerdì e sabato, poi da domenica sera ecco la svolta: la Juventus ha pareggiato a San Siro praticamente senza concludere in porta, da qui i dirigenti bianconeri hanno rivisto le priorità. Il budget che era destinato al mercato estivo è stato così anticipato, con l’obiettivo di regalare ad Allegri quel giocatore che potrà fare la differenza nella corsa Champions League, traguardo minimo per la Juventus e per le sue casse.

Sullo sfondo la Fiorentina che ha dettato le proprie condizioni forte anche delle proposte arrivate dall’Inghilterra: l’Arsenal aveva messo sul piatto 65 milioni cash. Il Tottenham era fortemente interessato. E il Newcastle si era addirittura spinto fino ad un’offerta da 90 milioni al club e 10 all’anno al giocatore. Poi è arrivata la Juventus e tutto si è definito, anzi si sta definendo, per 75 milioni di euro complessivi. Lo riporta TMW

