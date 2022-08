Corriere dello Sport scrive: “Terzic andrà via dalla Fiorentina solo in caso di passaggio in Conference”

Il Corriere dello Sport di oggi si sofferma anche sulle possibile uscite in casa Fiorentina, molte delle quali verranno discusse solamente dopo il ritorno del playoff di Conference League con il Twente. Sia per l’attaccante Christian Kouamé, indiziato numero uno a partire, sia per il laterale Aleksa Terzic non mancano le offerte, ma la Fiorentina se ne priverà solo dopo essersi assicurata di partecipare ai gironi della coppa europea. Per quanto riguarda l’ex Genoa, si sono già fatte avanti Augsburg, Brighton e PSV, mentre per il serbo ancora nessuna proposta ha convinto i gigliati. Lo riporta TMW

