Commisso furioso chiama lo spogliatoio della Fiorentina, o si torna a vincere o non difenderà più i giocatori

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso sarebbe veramente arrabbiato dopo l’ennesima sconfitta questa volta sul campo dell’Udinese. Il patron viola si è fatto sentire con lo spogliatoio, ha chiamato ieri dagli Stati Uniti. Commisso ha sempre sostenuto tutti ma non andrà avanti per molto in questa direzione. La difesa del gruppo, se non dovesse esserci un cambio di tendenza, non sarà ad oltranza. Adesso sono tutti spalle al muro, davanti alle proprie responsabilità, Rocco ha ribadito una volta per tutte di volere punti.

ANCHE PRADÈ NON SE NE FA UNA RAGIONE, NERVOSO PER VIA ANCHE DEL SUO FUTURO