Corriere dello Sport: “Contro il Brugge l’ennesimo gol fotocopia” al ritorno importante evitare tali errori per raggiungere la finale

La versione odierna del Corriere dello Sport-Stadio ha esaminato i numerosi gol che la Fiorentina ha subito durante la stagione, simili al pareggio temporaneo 2-2 contro il Brugge segnato da Igor Thiago. “Dal blitz di Lovric dell’Udinese a gennaio, a quello di Thiago di giovedì, – scrive il quotidiano – passando dal capitombolo di Lecce firmato Dorgu, al rigore provocato da Faraoni a Empoli, ma anche alla ripartenza presa al 94′ a Bergamo e punita da Lookman. Da aggiungere a questi, anche il gol di Simeone a Ryhad, la rete di Leao a fine marzo e il rigore causato da Parisi su Ekuban. Sono otto i gol presi in situazioni davvero simili: Fiorentina in gestione del risultato e in pressione offensiva, poi qualcosa si inceppa e con due passaggi gli avversari arrivano in porta”.

Se un gol è causato da un errore di un singolo giocatore o da una difesa troppo aggressiva come quella adottata da Italiano, è importante evitare tali errori nel prossimo match se vogliamo passare il turno. Ora anche il tecnico del Bruges, Nicky Hayen, ha individuato i punti deboli della Fiorentina.

Nazione: “Prima di partire, Commisso potrebbe intitolare la villa a Barone”