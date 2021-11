La Fiorentina ha deciso di vendere Kokorin a gennaio. Si cercano squadre russe o qatariote

Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, il centravanti russo della Fiorentina Sasha Kokorin è tornato a lavorare in gruppo dopo settimane d’assenza e ora proverà a ritagliarsi un po’ più di spazio dopo che nella prima parte di stagione ha messo insieme solo 27 minuti in campo. Un ritorno che sarà il preludio all’addio però visto che il russo è fuori dai piani di Italiano e che è finito tra i cedibili in inverno. Per lui potrebbero comunque muoversi squadre qatariote e russe.

DI MARZIO CONFERMA: “OFFERTA FIORENTINA PER BERARDI, ALTERNATIVA IKONE”