Corriere dello Sport, Biraghi è il cross-man della Serie A: venerdì 100ª con la Fiorentina

E’ il cross-man del campionato di Serie A: su azione nessuno ne conta più di Cristiano Biraghi, 120. Gli altri lo inseguono a fatica. Si è inventato quattro assist su azione, tanti quanto Ribery e… un colpo da biliardo perfetto per la testa di Pezzella proprio contro lo Spezia, nella gara d’andata, direttamente da calcio d’angolo. Complessivamente insomma ne ha messo lo zampino su cinque delle 22 reti totalizzate in altrettante giornate della Fiorentina, ma mai in questo nuovo anno, il 2021. Venerdì, nella sua gara numero 100 con la maglia della Fiorentina, in tutte le competizioni, toccherà a lui trasformarsi in detonatore di occasioni da gol.

E’ l’unico tra i titolari ad aver già firmato il prolungamento di contratto fino al 2024, con relativo adeguamento economico e anche per questo vuole spazzare via il nero all’orizzonte, per cominciare davvero a gettare le basi ad un futuro almeno un po’ ambizioso. Lo riporta il Corriere dello Sport.

