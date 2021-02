Gazzetta, Torreira, trattativa avanzata con l’Arsenal: ha dato il suo ok, a giugno sarà della Fiorentina

Rocco Commisso è pronto a fare nuovo investimenti per garantire l’atteso salto di qualità. L’idea è quella di acquistare un grande giocatore per reparto. Questo è l’input che è stato affidato a Joe Barone e Daniele Pradè. Per il momento è stato individuato il centrocampista. La Fiorentina è molto avanti nella trattativa con l’Arsenal per il regista Torreira, in prestito quest’anno all’Atletico Madrid. L’uruguaiano ha già dato il via libera per tornare in Italia, alla Fiorentina. Andrà a far coppia in mezzo al campo con il confermassimo Amrabat. Per difesa e attacco sono solo stati individuati dei profili. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

