Corriere dello Sport, Callejon rimarrà alla Fiorentina. Lo spagnolo è pronto al rilancio con Italiano

La Fiorentina non ha mai avuto dubbi: Callejon non è in vendita. Lo spagnolo si rilancerà nel 4-3-3 di Vincenzo Italiano?

Josè Maria Callejon rimarrà alla Fiorentina. Nell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio propone questa mattina un approfondimento sullo spagnolo che, con l'inizio della nuova annata, è pronto a rilanciarsi. Come spiega il quotidiano, la società non ha mai avuto dubbi sull'ex Napoli e, salvo offerte irrinunciabili, Callejon rimarrà a Firenze. La Fiorentina con l'arrivo di Italiano può dargli una garanzia: il modulo tattico. Il 4-3-3 di Italiano fatto apposta per esaltarne le caratteristiche che a Napoli gli avevano permesso di disputare ben 350 partite, con a referto 82 gol e 78 assist. Ricordiamo che il contratto che lega Callejon alla maglia Viola prevede un altro anno e l’opzione per quello successivo.

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