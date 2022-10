Corriere dello Sport: “Con l’attuale proprietà niente ritorno alla Fiorentina per Torreira”

Non sembrano infine trovare conferme le voci circa un possibile ritorno in viola di Lucas Torreira. L’uruguaiano, più volte visto a Firenze in questi giorni, sta per acquistare un appartamento nel capoluogo dove si trasferiranno i fratelli e il padre Ricardo, che come già da tempo pianificato hanno intenzione di aprire un’attività commerciale per radicarsi sempre più nel territorio fiorentino. Con l’attuale proprietà, però, pensare a un ritorno del regista dopo le scelte fatte in estate (e le tensioni del giocatore con parte della dirigenza) è ad oggi pura utopia. Lo riporta il Corriere dello Sport

LA MULTA ALL’HEARTS PER LA MANCANZA DI ACQUA CALDA