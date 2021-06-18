Corriere dello Sport, Fiorentina-Italiano: Saponara la chiave per liberarlo dallo Spezia?

Dopo l'addio di Gattuso, la Fiorentina punta Vincenzo Italiano. Saponara la possibile chiave?

Dopo l'addio di Gennaro Gattuso, la Fiorentina è alla ricerca dell'allenatore a cui affidare la panchina per la prossima stagione. Stando a quanto scritto nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, la Fiorentina potrebbe provare a inserire Riccardo Saponara nella trattativa per liberare Vincenzo Italiano dallo Spezia. Il tecnico ora è il primo nella lista per sostituire Gattuso, ma per ottenere la sua firma i viola dovranno trattare con la nuova proprietà americana, che poco tempo fa aveva accordato al tecnico anche il rinnovo di contratto.

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