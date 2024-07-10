Corriere dello Sport: "Con la giusta offerta Milenkovic può partire. I 3.3 milioni di ingaggio iniziano a pesare"

La Fiorentina sta pensando anche alle uscite. Non esistono incedibili e Milenkovic è tra i sacrificabili, iniziano a pesare i 3.3 di ingaggio

Nelle ultime settimane sono molti i nomi in entrata accostati alla Fiorentina. La società viola, però, deve pensare anche a qualche uscita per sistemare i conti e cercare di essere più competitiva in campionato e non solo. Non esistono giocatori incedibili, ma in questo momento, tra i volti più propensi a lasciare Firenze, ci sarebbe Nikola Milenkovic.

Il difensore serbo viene da una stagione con molti bassi e pochi alti; è il "veterano" di questa squadra, infatti Milenkovic veste la maglia viola dal 2017. Il suo contratto scade nel 2027, ma i 3,3 milioni che percepisce iniziano a pesare sulle casse viola, soprattutto perché le ultime prestazioni non hanno giustificato la spesa.

In caso di offerta congrua, dunque, i viola lo farebbero partire. Tra i nomi in lista per poter sostituire Milenkovic attualmente ci sono Nicolas Valentini del Boca Juniors e Logan Costa del Tolosa. A riportarlo è Il Corriere dello Sport-Stadio.

Pedullà: "Forte interesse della Fiorentina per Valentini"

https://www.labaroviola.com/pedulla-forte-inserimento-della-fiorentina-per-nicolas-valentini-piace-anche-a-roma-e-udinese/260242/