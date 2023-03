Biraghi sicuro: “Non sono stato riscattato dall’Inter perchè avevano bloccati i conti a Zhang in Cina”

Nel corso della sua intervista al Corriere dello Sport (LEGGI QUI L’INTERVISTA), il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ha parlato anche del suo passato all’Inter, squadra dove è cresciuto e dove è tornato, in prestito dalla Fiorentina, nel primo anno di Conte, per poi fare ritorno a Firenze perchè non è stato riscattato. Le sue parole:

«Non può non esserlo. Specie in quello stadio là, dove sono cresciuto da tifoso e da giocatore. Poi in campo non ci penserò: sarà mio compito far vincere la Fiorentina».

Ha vissuto male il suo mancato riscatto dell’Inter nel 2020?

«Non ho rimpianti. Dovevo essere acquistato ma a causa del Covid furono bloccati i conti in Cina di Zhang e il club decise di prendere a zero Kolarov e Darmian. Sono tornato a Firenze con ancora più fame».