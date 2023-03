La rivelazione del Corriere: “40 punti di penalizzazione per la Juventus. Commessi illeciti gravissimi”

“È un terremoto giudiziario e le scosse proseguiranno a lungo. Mettiamola così, in termini calcistici: il processo alla Vecchia Signora andrà ben oltre i recuperi extra-large, i supplementari, la lunga sequenza dei rigori e persino le eventuali polemiche post partita”. Inizia così il pezzo, pubblicato sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, che cerca di mettere ordine sulle vicende giudiziarie che stanno tenendo in apprensione la Juventus e i suoi tifosi.

“Nella migliore delle ipotesi – si legge – sentiremo parlare di ‘caso Juve’ almeno fino alla fine dell’anno, raccontandone gli strascichi pure nel 2024”. E questo iter interminabile, sempre secondo il Corriere dello Sport, rischia inevitabilmente di avere delle ripercussioni sui risultati della squadra di Allegri, proiettata verso la rincorsa a un posto in Champions per la prossima stagione. Vediamo perché.

Il Corriere dello Sport traccia una linea temporale delle tappe giudiziarie che vedranno impegnata la Juventus nei prossimi mesi. Come prima cosa il club bianconero riceverà quasi certamente “il deferimento in relazione alla cosiddetta manovra stipendi, per poi tornare in aula il 19 aprile per chiudere il caso plusvalenze nel terzo grado (sperando di riavere i 15 punti in classifica), e infine si presenterà davanti al tribunale federale (entro fine aprile) per il primo grado del nuovo filone, quello degli stipendi ma anche delle fatturazioni agli agenti che secondo gli inquirenti sono state gonfiate”.

La Juve, sempre secondo il Corriere dello Sport, potrebbe uscire da questo vortice con le ossa rotte: sommando i processi legati alle plusvalenze e agli stipendi, infatti, i bianconeri rischierebbero una penalizzazione ancora più pesante di quella attuale, ovvero di 30-40 punti in classifica. Secondo il Codice di giustizia sportiva, infatti, ogni penalizzazione dello sport deve essere afllittiva. Infine, visti i tempi, la Juventus sarebbe chiamata a scontare le penalità già nel corso di questa stagione. Lo riporta il Corriere della Sport