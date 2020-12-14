Zazzaroni: "Commisso sa di aver sbagliato parole. Le parole contro la stampa agghiaccianti"

Zazzaroni ha parlato della situazione in casa Fiorentina il giorno dopo la partita persa contro l'Atalanta

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole sul momento che sta attraversando la Fiorentina:

"Le parole di Commisso sulla stampa sono state agghiaccianti. L'ho detto a lui, ha sbagliato comunicazione nell'ultimo mese, lo sa. Oggi in casa viola c'è rabbia e frustazione ma non è tutto da buttare, se contro Verona, Sassuolo e Juventus fai zero punti salta l'allenatore. Si vede che nello spogliatoio c'è qualcosa che non va. Commisso in estate ha scelto di tenere Iachini, Pradè aveva scelto Juric, la Fiorentina ad oggi non ha contattato Spalletti" conclude Zazzaroni.

SQUADRA, ALLENATORE, DIRIGENZA PROPRIETA'. TUTTI SUL BANCO DEGLI IMPUTATI. IL POPOLO VIOLA E' STANCO

https://www.labaroviola.com/squadra-allenatore-dirigenza-e-proprieta-sono-tutti-sul-banco-degli-imputati-il-popolo-viola-e-stanco/123910/