Ceccarini: “Vlahovic andava venduto a fine stagione, per l’Europa bisogna sperare nel miracolo”

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato a Radio Toscana il giorno dopo della chiusura di mercato di gennaio:

“Pulgar vicino alla cessione, in prestito secco al Galatasaray fino a fine stagione, per Kokorin invece il problema è trovare chi voglia pagare il suo ingaggio. Agustin Alvarez in viola? Trattativa ferma alla richiesta del Penarol al 30% della futura rivendita, su questo credo che la Fiorentina abbia ragione. Vlahovic? Io lo avrei venduto a fine stagione, su questo non sono contento, è stato perso il giocatore più forte, ma dal punto di vista economico è stata fatta l’operazione perfetta. Chi è arrivato per sostituirlo non è una certezza, bisogna sperare in Italiano, sperando che possa fare il miracolo” conclude Ceccarini

BUCCHIONI PARLA DI ITALIANO