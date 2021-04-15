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Venuti, parole strane su Vlahovic: "Spero che rimanga ma è giusto che segua i suoi sogni"

Il difensore della Fiorentina Lorenzo Venuti ha parlato di Dusan Vlahovic, centravanti viola sulla bocca di tutti dopo le grandi prestazioni di questa stagione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 aprile 2021 19:58
Venuti, parole strane su Vlahovic: "Spero che rimanga ma è giusto che segua i suoi sogni" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 20.12.2019, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 20.12.2019, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Intervenuto a Radio Toscana, Lorenzo Venuti ha parlato anche di Dusan Vlahovic, spiegando: "Ciascuno ha i propri obiettivi personali, traguardi da raggiungere. Spesso i calciatori fanno scelte in base a questo. Mi auguro con tutto il cuore che Dusan possa rimanere, ma vi dico anche che è giusto che insegua i suoi sogni". Lo riporta Calciomercato.com

VENUTI PARLA ANCHE DI PRANDELLI E DEL SUO ADDIO

https://www.labaroviola.com/venuti-addio-prandelli/136901/

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