Venuti, parole strane su Vlahovic: "Spero che rimanga ma è giusto che segua i suoi sogni"

Il difensore della Fiorentina Lorenzo Venuti ha parlato di Dusan Vlahovic, centravanti viola sulla bocca di tutti dopo le grandi prestazioni di questa stagione

Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©

Intervenuto a Radio Toscana, Lorenzo Venuti ha parlato anche di Dusan Vlahovic, spiegando: "Ciascuno ha i propri obiettivi personali, traguardi da raggiungere. Spesso i calciatori fanno scelte in base a questo. Mi auguro con tutto il cuore che Dusan possa rimanere, ma vi dico anche che è giusto che insegua i suoi sogni". Lo riporta Calciomercato.com

VENUTI PARLA ANCHE DI PRANDELLI E DEL SUO ADDIO

https://www.labaroviola.com/venuti-addio-prandelli/136901/