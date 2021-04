Venuti: “Addio di Prandelli? Una doccia fredda per tutti. Iachini? Prepara tutto nei minimi dettagli”

“Faccio fatica a descrivere cosa provai al mio esordio in Serie A con la Fiorentina – ha detto Lorenzo Venuti a Radio Toscana -, è stato il raggiungimento di un sogno. Desideriamo salvarci, la paura deve essere una spinta positiva. Tutti sappiamo dove vogliamo arrivare, per raggiungerla il prima possibile stiamo lavorando. Addio Prandelli? E’ stato uno doccia fredda per tutti, non ce l’aspettavamo. Siamo rimasti spiazzati ma ci siamo compattati, abbiamo capito che dovevamo dare di più. Lo ringrazio per avermi fatto giocare con continuità. Abbiamo perso delle gare per errori evitabili, la voglia non ci è mai mancata. Vlahovic? E’ migliorato tanto. Ognuno ha degli obiettivi personali. Mi auguro che rimanga, è un professionista esemplare. Iachini? Prepara tutto nei minimi dettagli ma non sempre le cose vanno come vorresti. Firenze è una città bellissima”.

