Dall’Inghilterra, Milenkovic, United su di lui ma la Fiorentina spara alto, chiede 44 milioni

Nel futuro di Nikola Milenkovic sembra esserci la Premier League. Il difensore della Fiorentina ha un contratto in scadenza nel 2022, e non intende rinnovare con i viola. Il Manchester United in estate cercherà un centrale, ed ha messo gli occhi sul serbo. Per lui la Fiorentina chiede circa 44 milioni di euro, troppo secondo gli inglesi i quali inoltre dovranno trovare una nuova destinazione per Bailly. Sul difensore ci sono anche Chelsea e Milan. Lo scrive il Sun.

