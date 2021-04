Pulgar e Ribery torneranno in campo dal 1′ contro il Sassuolo. Igor si allena già da due giorni con il gruppo, potrebbe essere già convocato. Da valutare se rientrerà già per la sfida di sabato. Oggi la Fiorentina in campo dalle 17.00 per l’allenamento pomeridiano.

