Frey: "Regalo di compleanno? Veder lottare la Fiorentina nei miglior stadi dell'Europa. Prossimamente uscirà il mio libro"

Le parole di Sebastien Frey nel giorno del suo compleanno

Nel giorno del suo compleanno, Sebastien Frey, storico portiere della prima Fiorentina di Prandelli, è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana per parlare del suo passato a Firenze e del suo desiderio nel futuro Viola. Ecco le sue parole:

DESIDERIO "Ho ricevuto tantissimi messaggi di auguri, anche da Mutu e molti altri miei ex compagni viola. Uno dei primi che mi ha scritto oggi è stato Antognoni ma non solo. Regali per il mio futuro? Per fortuna ho già tutto quello che potevo desiderare dalla vita. Se devo scegliere qualcosa, vorrei rivedere la mia Fiorentina lottare per un posto in Europa. Andare il giro per il continente a sfidare le grandi squadre nei migliori stadi d'Europa".

LIBRO "Inoltre voglio preannunciare che prossimamente intendo scrivere un libro sul mio periodo trascorso a Firenze e alla Fiorentina. È un progetto che ho in mente da tanto e penso possa essere interessante raccontare la mia esperienze".

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