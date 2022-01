Ceccarini rivela: “Nemmeno la Juventus si aspettava di poter prendere già a gennaio Vlahovic”

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato a Radio Toscana dei movimenti di mercato di casa Fiorentina “La Juventus non si aspettava che la Fiorentina potesse vendere Vlahovic già a gennaio, è una situazione che si è aperta dopo che è arrivato l’annuncio del prezzo e dell’apertura dalla stessa Fiorentina. Nuovi colpi in entrata? Non voglio fare nomi perchè in questo momento non so di piste calde, ma sento aria di altri nuovi colpi dopo Cabral” conclude Ceccarini.

IL TWEET DELL’ESPERTO DI MERCATO ARGENTINO CHE FA SOGNARE