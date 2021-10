Mareggini: “Vlahovic professionista esemplare. Con il suo comportamento zittisce ogni cattivo pensiero”

Gianmatteo Mareggini, ex portiere Viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina dopo la vittoria ottenuta al Franchi contro il Cagliari. Ecco le sue parole: “Vlahovic contro il Cagliari? Questo ragazzo non si risparmia per niente. I tifosi potrebbero dire: “Si vorrebbe vedere”. Ma lui, con il suo comportamento, zittisce ogni dietrologia o cattivo pensiero. È un professionista esemplare. Agganciare il treno Europa? Io credo, come ha detto anche Biraghi dopo la partita di Cagliari, che ci sia da fare un passo alla volta, poi se qualcuna cadrà, vedi la Lazio a Verona, il gruppo deve farsi trovare pronto”.

