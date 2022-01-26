Polverosi: "Se Cabral farà 30 gol saremo punto e da capo con la Juventus, Fiorentina deve fare salto"

La cessione di Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus ha mandato in confusione i tifosi viola, il parere di Alberto Polverosi

Alberto Polverosi, giornalista fiorentino del Corriere dello Sport, ha commentato la cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus, le sue parole a Radio Toscana:

"Quando cambierà la storia che i più forti vanno sempre alla Juventus? Se Cabral farà 30 gol saremo punto e da capo con la Fiorentina, tocca alla Fiorentina scegliere cosa vuole fare se vuole stare sempre al sesto posto andrà sempre cosi, se invece verrà fatto un saltò e si entrerà a far parte della nobiltà del calcio italiano allora la storia cambierà e magari sarà la stessa Fiorentina ad andare a prendere da un'altra squadra il top player. Non si tratta di una storia nuova, Chiesa e Bernardeschi hanno fatto la stessa cosa e sono voluti andare via per lo stesso motivo, solo Baggio sarebbe voluto restare a Firenze e con lui le cose sono andate in maniera diversa. Il calcio è cambiato e la dimostrazione è che la stessa Fiorentina è andata a prendere un allenatore sotto contratto con lo Spezia"

CRISCITIELLO: "CORVINO HA PORTATO ALLA FIORENTINA 200 MILIONI"

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