Antognoni loda Gattuso: "Uno dei migliori allenatori sulla piazza, brava la società a muoversi"

Antognoni a Radio Toscana: "Sono contento perchè la notizia ha placato gli animi dei tifosi

Intervenuto ai microfoni di Radio Toscana, il dirigente della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha commentato l'approdo di Gattuso alla guida della panchina viola. Le sue parole:

"Sono contento, Gattuso ha fatto vedere ottime cose nelle precedenti squadre. Questa notizia è riuscita a placare gli animi dei tifosi e di questo sono felice".

Aggiunge Antognoni: "Brava la società a muoversi riuscendo a prendere uno dei migliori tecnici disponibili, quando tutti si aspettavano un altro nome".

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