Bellinazzo: "Il problema nella società viola sta nei ricavi"

L'esperto di calcio e finanza ha parlato della società viola.

Il giornalista Marco Bellinazzo ha rilasciato un'intervista su Radio Toscana e ha parlato della situazione economica della Fiorentina.

Ecco le sue parole: "Gli ultimi dati possono fare sperare bene alla società viola, almeno dal punto di vista economico. Il presidente Commisso, nonostante il momento difficile causato dal Covid-19, ha mostrato continuità nel versamento di liquidi in società, ed è un segno di una presidenza forte e presente. Le idee e le risorse ci sono per portarle avanti e progettare un futuro migliore per la società. Il problema sta nei ricavi, che al momento sono ancora pochi. Per non cedere i pezzi pregiati la società sta versando liquidi in cassa. Questo significa che la volontà da parte della presidenza c'è. Quello che potrà fare la differenza per aumentare i ricavi saranno la realizzazione di stadio e centro sportivo".

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