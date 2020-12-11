Sconcerti a Commisso: "Gli auguro di costruire una grande Fiorentina"

Sconcerti ha inviato Commisso a non pensare solo allo stadio.

Il giornalistaha fatto il suo augurio al presidente della Fiorentina , Rocco Commisso su TMW Radio.

Queste le sue dichiarazioni: "Spero di trovare un progetto chiaro per la squadra. Per esempio: andare a trovare i giovani migliori. Qualcosa di preciso, come sta facendo con lo stadio per la Fiorentina e non costruendo la squadra anno per anno, senza prospettive. E preparare la viola ad essere una grande squadra quando le altre grandi tireranno il fiato".

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