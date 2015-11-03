Notizie Fiorentina Stadio Fiorentina

Cor.Sport: " Un Franchi deserto e una Fiorentina malata: Pioli non può più sbagliare"
02 ottobre 2025 08:25
Nardella: "Lo stadio Franchi sarà un vero polo di interesse turistico"
14 giugno 2021 18:23
Bellinazzo: "Il problema nella società viola sta nei ricavi"
11 dicembre 2020 18:06
Nardella: "Nessuno vuole che il Franchi sia raso al suolo"
07 settembre 2020 19:01
Conti: "Io sono per il Franchi, la mia preoccupazione é cosa succede di quel luogo"
09 giugno 2020 19:23
TRA TRE ANNI UNA GRANDE FIORENTINA, MA CI ARRIVEREMO? UNA STORIA TRISTE...
25 febbraio 2018 18:16
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