Il sindaco, Dario Nardella, ha parlato del futuro dell’Artemio Franchi di Firenze dopo l’approvazione dell’emendamento sulla ristrutturazione dello stadio rispondendo alle dichiarazioni del sovrintendente Andrea Pessina.

Ecco le sue parole su Italpress: “Apprezzo l’atteggiamento corretto ed istituzionale di Pessina che giustamente non esprime opinioni politiche visto il suo ruolo. La sua preoccupazione è anche mia, nessuno vuole, neanche i tifosi, che il Franchi sia raso al suolo. E’ un impegno che mi sento di prendere, ma dalla società della Fiorentina non ho mai sentito parlare di devastazione del Franchi, raderlo al suolo sarebbe inutile. L’obiettivo sarebbe avere uno stadio in linea con la loro gestione, bello e in regola con le normative dell’Uefa”.

Renzi: “Venerdì si è compiuto un passo epocale”