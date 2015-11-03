Notizie Soprintendente Pessina Fiorentina

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ACF, siamo soddisfatti dell'approvazione dell'emendamento
10 settembre 2020 17:35
Nardella: "Nessuno vuole che il Franchi sia raso al suolo"
07 settembre 2020 19:01
Soprin.Pessina: "Il Franchi non può essere demolito. Restauro? Si può. I progetti visti finora.."
07 novembre 2019 13:45
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