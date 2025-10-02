Cor.Sport: ” Un Franchi deserto e una Fiorentina malata: Pioli non può più sbagliare”

Il girone di Conference inizia stasera con la sfida contro il Sigma Olomouc dopo un inizio non esaltante.

“Sono stato chiamato per alzare il livello” ha rilanciato Stefano Pioli in conferenza stampa pre-partita.

Vietato sbagliare l’approccio alla partita con circa 8mila tifosi attesi allo stadio Franchi per sostenere una Fiorentina imbronciata e preoccupata dopo appena 3 punti in 5 partite di campionato.

Con la Fiesole in ristrutturazione e la curva Ferrovia squalificata non ci sarà una grande cornice di pubblico al Franchi stasera per una partita decisiva.

Il Sigma Olomouc non attraversa un momento semplice e rappresenta una tappa da non sbagliare per prendere un po’ di slancio e fiducia in vista del match delicatissimo in programma domenica contro la Roma di Giampiero Gasperini.

Nonostante il momento complicato della squadra chi sarà presente sugli spalti darà il massimo sostegno alla squadra in una competizione accolta spesso con diffidenza dai sostenitori viola.

L’esperienza insegna che le partite considerate abbordabili nascondono insidie pericolose per non complicare un cammino europeo che la Fiorentina vuole vivere da protagonista come riportato nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.