Resp. biglietteria ACF: “Volano le vendite: quota 25mila spettatori per Fiorentina-Juventus. Vogliamo il record”

Ivan Affibiato, responsabile della biglietteria della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana per fare il punto sulla vendita dei biglietti per la sfida tra i viola ed i bianconeri di sabato sera. Ecco le sue parole: “La prevendita di Fiorentina-Juventus procede a gonfie vele. Ad oggi siamo arrivati a 25.000 biglietti venduti, comprensivi dei circa 11.000 mini abbonamenti. Abbiamo ancora qualche giorno per accontentare tutti. La speranza è superare il record stagione di spettatori ottenuto nella sfida contro il Milan (intorno ai 32 mila biglietti venduti). La Curva Fiesole è in via di esaurimento e alcuni settori stanno per esaurirsi“.

Tessera del tifoso (InViola Card) scaduta?

“Nessun problema, si può rifare in un attimo. Ricordo che è possibile mettersi in contatto con noi sia fisicamente, al Fiorentina Point, sia tramite telefono, whatsapp e mail. Siamo sempre a disposizione, con un po’ di pazienza”.

LEGGI ANCHE: