L’ex portiere della Fiorentina, Sebastien Frey, ha rilasciato un’intervista su Radio Toscana.

Queste le sue parole: “Ci siamo sentiti ieri con Ribery, ancora non ha ricevuto delle conferme di restare alla Fiorentina. Sta aspettando con ansia perché vuole rimanere a Firenze e il progetto gli piace. Il “pacchetto Ribery” vale anche per i giovani, per lo spogliatoio viola e anche per l’esempio che dà: credo sia una pedina molto importante per ripartire. Lui è molto motivato e quello che ha ancora da dare, vuole darlo a Firenze per la Fiorentina. Lui non ha più 20 anni ma per me può fare ancora la differenza per buona parte della gara, accetterebbe anche la possibilità di mettersi a disposizione, senza essere il titolare fisso. I soldi non sono un vero problema, lui vuole rimanere a Firenze e lasciare un’impronta”.

Antognoni? “Se non dovessero confermarlo, penso che le mie occasioni di tornare a Firenze siano sotto lo zero! Scherzi a parte, mi dispiacerebbe, però continuo a credere che Giancarlo debba rimanere alla viola perché lui continua a rappresentare questa squadra e questa città anche oggi”.

