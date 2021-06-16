Calamai: "Con Milenkovic come ha fatto De Laurentiis con Milik. Vlahovic? Senza rinnovo sarà uguale"

Tanti i temi di attualità di casa Fiorentina, il giornalista della Gazzetta Luca Calamai ha parlato a Radio Bruno

Il giornalista fiorentino de la Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Sono rimasto colpito dal progetto del nuovo stadio Franchi, coperto e con le curve vicine al campo, a Firenze ce lo meritavamo uno stadio all’inglese. Mercato? Spero che il primo colpo sia Oliveira, Mendes è un’arma da usare, prima venivano cercati giocatori da 10 milioni, adesso da 20. Milenkovic? Nessuno ti porta 20/30 milioni per lui perché è in scadenza, ormai nel calcio comandano i procuratori, vedi il caso Donnarumma con il Milan, l’unica via è fare come ha fatto De Laurentiis con Milik. Vlahovic? Discorso simile, devi farlo rinnovare subito, sennò sarà Milenkovic bis” conclude Calamai.

TMW, CANDREVA PIACE ALLA FIORENTINA, CONCORRENZA LAZIO. LE ULTIME

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