Tifosi viola infuriati: "Commisso ha dimostrato che del risultato non gli importa nulla, solo dei soldi"

Si è scatenata la rabbia dei tifosi viola contro Commisso e contro la sua scelta di vendere Vlahovic a gennaio alla Juventus per 70 milioni

Tanta rabbia e delusione dei tifosi della Fiorentina contro Rocco Commisso dopo la cessione di Vlahovic alla Juventus per 70 milioni, nel corso della trasmissione in onda su Radio Toscana tanti i messaggi di tifosi viola molto critici contro la proprietà viola:

"Commisso ha dimostrato che del progetto sportivo della Fiorentina non gli importa nulla, gli interessa solo dei soldi"

"A questo punto il viola Park chiamiamolo Bettega Park perchè i nostri giocatori migliori vanno sempre alla Juventus"

"Cosa ci si aspetta per fare mezzo striscione contro Commisso, deve salire in balaustra con la maglia di Bettega, cosa si aspetta?"

"Il prossimo di questo passo sarà Italiano ad andare via, e farà anche bene, lo farei anche io"

"Commisso e società ridicola, parla troppo e male"

BUCCIANTINI NON CI STA ALLA CESSIONE DI VLAHOVIC

https://www.labaroviola.com/bucciantini-con-vlahovic-fino-al-2023-saresti-potuto-andare-in-champions-e-recuperato-soldi/162831/