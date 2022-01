Bucciantini: “Con Vlahovic fino al 2023 saresti potuto andare in Champions e recuperato soldi”

L’opinionista e tifoso viola Niccolò Bucciantini ha parlato a Radio Bruno della vicenda Vlahovic, queste le sue parole:

“La Juventus è una tua concorrente per l’Europa, lo dice la classifica e dista pochi punti da noi. Se Vlahovic ti porta in Europa avresti preso soldi in più da sponsor e anche dal piazzamento europeo perchè la qualificazione ti avrebbe portato in Europa, se lo tieni fino a giugno 2023 saresti potuto andare in Champions e avresti potuto prendere altri soldi, e intanto giochi con un centravanti fortissimo che guadagna meno di 1 milione. Non si può banalizzare il tutto con la perdita di 70 milioni, si devono fare discorsi economici molto più ampi. Anche il centravanti che hai preso adesso, dei soldi per lui li spendi, sia per il cartellino che per l’ingaggio, quindi la differenza non è di certo 70 milioni.

Se il giudizio della vicenda è etica allora da adesso in poi non dobbiamo più trattare giocatori di grande livello con procuratori che chiedono grandi commissioni, adesso dobbiamo pretendere la stessa linea, altrimenti non ha senso. Cabral? Ho visto i video, m ai video mi hanno fregato tante volte, ha delle qualità, è comunque divertente prendere un giocatore cosi. I video sono come le foto profilo sui social, dietro ci può essere la fregatura” conclude Bucciantini.

