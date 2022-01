La Stampa, Italiano ieri sera è stato chiamato nella sede viola per spiegazioni su cessione Vlahovic

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, nella serata di ieri il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è stato convocato nella sede viola perchè i dirigenti gli hanno voluto spiegare le ragioni della cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus, una cessione che l’allenatore viola non avrebbe assolutamente voluto in questo mercato di gennaio. Nell’incontro la scelta anche del suo sostituto, si tratta di Cabral dal Basilea, brasiliano classe 1998, che arriverà in viola per 15 milioni di euro.

