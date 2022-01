De Sinopoli: “Avevamo già fatto il biglietto per Cagliari. Le altre non possono permettersi colpi”

Federico De Sinopoli, presidente dell’Associazione dei Tifosi della Fiorentina, ha parlato a Radio Toscana, queste le sue parole:

“Cagliari è una delle trasferte in cui temo sempre, è uno dei campi spartiacque di questo campionato perchè se sfruttiamo questa possibilità dovrebbe migliorare molto la classifica. Noi rimaniamo con i nostri biglietti aerei in mano perchè lo avevamo comprato tutti ma adesso non possiamo più andarci e restiamo con i biglietti sul “gozzo” restando a casa. Mi aspetto qualche colpo? Ogni giorno compro i giornali si legge sempre che le altre devono comprare ma alla fine chiacchierano chiacchierano ma non prendono nessuno perchè non se lo possono permettere, da qui alla fine sono più curioso sulle altre che su noi stessi che il nostro lo abbiamo fatto…”

