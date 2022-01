Ceccarini: “Vlahovic non vuole l’Arsenal, se il Real chiede 20 milioni per Odriozola difficile resti”

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato a Radio Toscana, queste le sue parole sulla Fiorentina:

“Vlahovic non vuole andare all’Arsenal, anche se l’Arsenal vuole prenderlo già a gennaio e la Fiorentina è anche disposta a darlo, in questo momento credo che si arriverà fino a giugno in questa situazione.

Difensori? Ci sono quattro centrali in rosa quindi senza cessione è difficile pensare ad un nuovo innesto. Milenkovic a giugno potrebbe interessare al Milan, sul difensore ci sono anche altri club inglesi come il West Ham ma se ne riparlerà a giugno.

Maleh? La Fiorentina è stata brava su di lui a crederci, favorita anche dalla sua situazione contrattuale, io sono contento perchè anche Zurkowski sta facendo molto bene. Per Torreira l’intenzione chiara è quella di riscattare il regista dall’Arsenal al di là della vicenda Vlahovic. Acerbi? Non so se la Fiorentina voglia investire a gennaio, mi sembra molto complicato anche se credo che possa piacere. Fazio? La Fiorentina mi ha detto che Fazio non può essere un’idea, ma rimango dell’idea che se ci fosse la possibilità di prendere un difensore loro lo farebbero.

Sulla questione attaccante la Fiorentina si sta guardando intorno, Cabral, Alvarez e Scamacca piacciono anche se hanno situazioni diverse con prezzi già definiti, in questo momento non so se è stato già affondato il colpo

La Fiorentina cederà Dragowski se lui non vuole accettare il rinnovo, a lui ieri gli è dispiaciuto di non giocare, voglio interpretare che la scelta di Italiano sia stata fatta per stimolare maggiormente il polacco. Se la Fiorentina dovesse cedere Dragowski a giugno si guarderà intorno e in quel momento possono cambiare tante cose, come quella di promuovere Terracciano come primo portiere, ma sono scelte che deve fare l’allenatore. Sul mercato ci sono diverse opportunità e nomi validi, da Cragno a Carnesecchi che è di proprietà dell’Atalanta

Nel contratto di Italiano c’è la possibilità di rinnovare di un ulteriore anno il suo contratto che scade nel 2023, quindi portarlo al 2024 con ricco ritocco meritato dal tecnico che sta facendo molto bene.

Pinamonti? Non credo sia lui il prescelto per il dopo Vlahovic

Odriozola? Se la valutazione è di 20 milioni da parte del Real Madrid non credo che la Fiorentina possa arrivarci, verranno fatte valutazioni diverse

Saponara? Rinnova da valutare ma Italiano su di lui ci punta

Vecino occasione a parametro zero? Sarebbe un ritorno, la vedo difficile, non so se possa essere un’occasione, non penso che possa andare via a gennaio perchè dopo la cessione di Sensi alla Sampdoria Inzaghi non vuole scoprirsi troppo nel mezzo

