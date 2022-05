Ceccarini spiega: “Fiorentina può riscattare Torreira entro il 31 maggio. Pagamento dilazionato fino al 2025”

Niccolò Ceccarini, noto esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana per fare il punto sul mercato della Fiorentina, soffermandosi sulla questione legata a Lucas Torreira. Ecco le sue parole: “La Fiorentina ha tempo fino al 31 maggio per sistemare il riscatto di Lucas Torreira con l’Arsenal. Dopo le 23 presenze del centrocampista uruguagio, è scattata la clausola che faceva scadere il prestito oneroso di 1.5 milioni, una sorta di premio di valorizzazione del giocatore. I viola, dunque, risparmieranno questi soldi e potranno pagare i 15 milioni necessari al riscatto in diverse rate entro il 2025. Inoltre, rimane da sottolineare che il contratto di Torreira con l’Arsenal scade a giugno 2023″.

LEGGI ANCHE: