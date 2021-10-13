Firicano: "Vlahovic? L'Europa potrebbe cambiare le carte in tavola. È una trattativa moderna "

Le parole di Aldo Firicano ai microfoni di Radio Toscana

Aldo Firicano, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Artemio, tramissione di Radio Toscana per parlare dei temi caldi in casa Viola. Ecco le sue parole:

VLAHOVIC "L’importante che non diventi un problema, che si risolva come una trattativa, chiamiamola così, moderna, ma non si arrivi a una rottura definitiva. Poi mai dire mai: se per esempio la Fiorentina a fine anno arrivasse a qualificarsi in Europa potrebbero anche cambiare le carte in tavola".

DIFESA ITALIANO "Innanzitutto bisogna analizzare la storia di Italiano da allenatore e quella dei difensori attuali della Fiorentina. Intanto non si può pretendere che sia tutto perfetto dio tre mesi dall’arrivo dell’allenatore. Poi bisogna capire che i difensori della Fiorentina ora stanno lavorando su dei movimenti che magari l’anno scorso non facevano, quindi qualche spazio in più in questo momento è normale che lo lascino. Italiano cambia tante i volte i difensori per poter dare a tutti lo stesso minutaggio".

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