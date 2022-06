Antognoni rivela: “Dispiace essere fuori dalla Fiorentina, ma forse sono stato obbligato a lasciare”

Giancarlo Antognoni, storica bandiera viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Durante il suo intervento l’ex dirigente viola ha parlato della sua separazione dalla squadra viola avvenuta lo scorso anno. Ecco le sue parole: “Prima il mondo del calcio mi piaceva di più. Ora un po’ meno perché ci sono personaggi che non mi piacciono molto. Adesso me ne sto fuori dal calcio e non ho rimpianti, in attesa che succeda qualcosa: mi tengo comunque aggiornato. Mi dispiace esser fuori dalla Fiorentina ma è una scelta che ho fatto io. Anche se forse mi hanno costretto a fare questa scelta. Ormai ci sono persone nel calcio che ci arrivano senza mai aver fatto calcio o aver giocato a calcio. Questo è il problema. Alla fine parlano sempre i fatti”.