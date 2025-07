Pardo: “Non c’è dubbio che le cose siano migliorate rispetto ai tempi di Cabral e Jovic”

Pierluigi Pardo, giornalista e telecronista, è intervenuto ai microfoni di Radio 24, soffermandosi su vari temi legati alla Serie A e alla Fiorentina. Non è mancato un passaggio sulle dichiarazioni di Allegri che esclude la Fiorentina dalle candidate alla Champions League e un elogio particolare per Moise Kean, rimasto in viola.

Parlando delle recenti dichiarazioni di Massimiliano Allegri sulla corsa Champions, Pardo ha commentato:

“Allegri sulla Champions ha risposto di getto e non ha messo la Fiorentina, ma Pioli ha fatto benissimo a segnarsi questa cosa ed usarla come motivazione per i suoi. La squadra secondo me si era rinforzata già a gennaio ma poi i risultati non sono arrivati, aspetterei il 31 agosto per dare una valutazione definitiva”.

Poi il focus si è spostato su Moise Kean e la sua scelta di restare in Italia:

“Non c’è dubbio che le cose siano migliorate rispetto ai tempi di Cabral e Jovic, la permanenza di Kean è un punto di partenza enorme. Ero abbastanza convinto, devo dire, che non sarebbe mai andato in Arabia, anche perché a Firenze sta bene.”

Pardo ha anche rivelato un consiglio che avrebbe dato alla dirigenza viola:

“Qualche giorno fa ho detto che, fossi stato nei dirigenti viola, sarei andato da Kean sottolineandogli che con il trasferimento di Retegui in Arabia lui ha veramente una grande occasione per mettersi in mostra a Firenze e diventare il titolare della Nazionale.”

Infine, parole d’amore per l’ambiente fiorentino:

“Firenze è una città dove si respira calcio, dove se ne parla 365 giorni all’anno, dove c’è il centro di Coverciano. Ce ne sono poche così.”