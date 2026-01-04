4 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:04

Marelli incredulo: “Rigore per la Fiorentina non va mai tolto, normale contatto di gioco prima del fallo”

4 Gennaio · 16:15

Aggiornamento: 4 Gennaio 2026 · 16:28

Nei minuti finali del primo tempo c'è un rigore tolto alla Fiorentina, Marelli non ci sta: episodi così capitano spesso, non sono da revisione

Durante l’intervallo di Fiorentina-Cremonese, Luca Marelli ha parlato del rigore tolto alla Fiorentina nei minuti finali del primo tempo, queste sono le sue parole: “Vediamo come la penna è in ottima posizione per vedere tutto. Rigore è evidente, si trattengono entrambi, dinamiche di calcio che vediamo sempre. Il contatto è tra le gambe ed è rigore evidente. Invece c’è l’OFR per un presunto fallo prima di Piccoli. Ma vediamo come Piccoli trattiene chiaramente Baschirotto, Baschirotto trattiene nettamente Piccoli. Non mi trova d’accordo togliere il rigore e soprattutto non mi trova d’accordo l’uso del VAR. Questa è moviola, questo è un contatto come ce ne sono 1000 in una partita”

