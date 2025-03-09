Sentite Marelli: "Manca un rigore al Napoli. Giusto non espellere Gudmundsson"

Lukaku tenuto in gioco da Comuzzo in occasione del gol

Luca Marelli ha commentato la direzione di gara del signor Colombo a DAZN: "Contatto in area tra Lukaku e Comuzzo: il difensore viola trattiene l'attaccante con le braccia, la valutazione della trattenuta è affidata al campo. Detto questo, c'è tanto rigore in questa azione. Gol 1-0? L'azione inizia con il recupero del pallone e un contatto tra Rrahmani e Kean. Se fosse stata ravvisata un'irregolarità ad inizio azione, sarebbe stata fermata. Lukaku poi tenuto in gioco da Comuzzo in occasione del gol. Rrahmani si aiuta un po' con le braccia, ma non c'è un chiaro ed evidente errore. Sulla ripresa del gioco dopo il 2-1, fallo ai danni di Raspadori: l'intervento c'è, una seconda ammonizione sarebbe stata molto severa":