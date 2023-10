Marelli: “Il contatto tra Quarta e Osimhen è veramente discutibile, ci stava il rigore”

Fa discutere un intervento di Martinez Quarta su Osimhen in area di rigore del Napoli. Sull’episodio si è pronunciato anche l’ex arbitro Luca Marelli, moviolista per DAZN: “Il contatto può essere interpretato. A mio parere c’è parecchio materiale per definire la situazione discutibile, anche se è stato lasciato all’interpretazione dell’arbitro di campo. Ci poteva stare il rigore”.

IL RACCONTO DEL RIENTRO DA NAPOLI