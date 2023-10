Tutta la Fiorentina con la mozzarella in mano a Firenze. Commisso abbraccia i tifosi presenti in stazione

Circa 15 tifosi viola alle ore 3 hanno accolto la Fiorentina che ha fatto ritorno a Firenze nella stazione di Campo di Marte dopo la meravigliosa vittoria per 1-3 dello stadio Maradona. La truppa viola è scesa dal treno ed ognuno dei componenti portava con se una mozzarella avuta in dono a Napoli. Anche Commisso e Barone hanno fatto ritorno in città con la squadra, con il patron viola che si è piacevolmente stupito della presenza dei tifosi in piena notte: “Voi a quest’ora siete qui?” domandava divertito. Poi ha abbracciato i ragazzi presenti entusiasta della vittoria. Tra i più acclamati Nico Gonzalez, Italiano e Jack Bonaventura. Ecco le foto targate Labaro Viola dell’arrivo in stazione





