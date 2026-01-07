Marelli: “Non c’è il rigore della Fiorentina. Corretto quello su Zaccagni, ne manca uno su Gila”

L’esperto arbitrale di DAZN Luca Marelli ha parlato degli episodi discussi di Lazio-Fiorentina, queste le sue parole:

“Non capisco come mai il VAR non sia intervenuto sul contatto Pongracic-Gila. Gila è davanti, ha preso posizione e Pongracic lo tira per la maglia. Pongracic non può fare nulla e non può giocare il pallone. Questo è rigore ed incomprensibile che il VAR non intervenga

C’è un contatto con la gamba di richiamo sul piede di Gudmundsson. Questa è moviola in campo ed è fatta pure male. Sono anni che parliamo di evitare i rigorini, se viene dato in campo ci può anche stare. Ma non vedo il motivo per cui ci debba essere l’On Field review, c’è solo un leggere contrasto.

Zaccagni non fa nulla mentre Comuzzo si aggrappa alla maglia e poi lo tira giù con sé. Qui Sozza è ben posizionato ed è un rigore correttamente fischiato”