Marelli: "I due rigori per la Fiorentina sono netti, ma ce n'era uno anche per la Lazio"

Il noto arbitro ha commentato gli episodi della moviola di ieri tra Fiorentina e Lazio che hanno suscitato polemiche

A Radio Bruno è intervenuto l'ex arbitro Luca Marelli che ha commentato gli episodi più importanti della partita tra Fiorentina e Lazio di ieri: "I rigori per la Fiorentina sono netti, sono quelli che ora si chiamano step on foot e vanno fischiati. L'arbitro è stato ben consigliato e ha preso la decisione giusta. Spesso sento dire anche per altri casi che questi rigori prima non si fischiavano, beh non è così. Sono sempre stati rigori punibili, quello che cambia ora è la risonanza mediatica perché adesso si possono vedere grazie alla tecnologia, prima te li potevi perdere perché sono falli che accadono frequentemente in campo anche in situazioni difficili, però se commessi in area sono sempre rigore, non ci sono dubbi. Il primo rigore è solare, mentre il secondo è più complesso perché accade in un punto dell'area un po' nascosto anche per l'angolazione, ma comunque Tavares lo colpisce prima di uscire dal campo."

Sull'episodio di Dodò: "Stimo Rocchi però quello che ha detto ieri è sbagliato, il difensore viola mette già prima le mani in una posizione innaturale quindi è rigore. La colpisce con la testa è vero, ma comunque il suo comportamento in area è scorretto ed era rigore per la Lazio."

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