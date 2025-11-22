22 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 21:48

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Marelli sicuro: “Rigore non dato a Vlahovic? Forzatura del protocollo. Il VAR non doveva intervenire”

News

Marelli sicuro: “Rigore non dato a Vlahovic? Forzatura del protocollo. Il VAR non doveva intervenire”

Redazione

22 Novembre · 21:11

Aggiornamento: 22 Novembre 2025 · 21:11

TAG:

FiorentinaMarelli

Condividi:

di

"In queste circostanze si dovrebbe lasciare la decisione di campo"

Luca Marelli ai microfoni di DAZN ha commentato l’arbitraggio di Fiorentina-Juve: “Nella dinamica si trattengono entrambi, ma visto che Vlahovic aveva già superato l’avversario, la valutazione è di campo. Difficilmente ci sarà una rivalutazione. Quella di concedere una punizione in favore della Fiorentina mi sembra una forzatura del protocollo. Non credo ci fosse fallo di Pablo Marì, ma anche sostenere che fosse fallo di Vlahovic mi sembra abbastanza azzardato. Vero che Vlahovic trattiene Pablo Marì, ma altrettanto fa il difensore della Fiorentina nei suoi confronti. In queste circostanze si dovrebbe lasciare la decisione di campo. Il VAR non sarebbe dovuto intervenire. E’ stata forzata, va ben oltre il protocollo”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio