Marelli sicuro: “Rigore non dato a Vlahovic? Forzatura del protocollo. Il VAR non doveva intervenire”

Luca Marelli ai microfoni di DAZN ha commentato l’arbitraggio di Fiorentina-Juve: “Nella dinamica si trattengono entrambi, ma visto che Vlahovic aveva già superato l’avversario, la valutazione è di campo. Difficilmente ci sarà una rivalutazione. Quella di concedere una punizione in favore della Fiorentina mi sembra una forzatura del protocollo. Non credo ci fosse fallo di Pablo Marì, ma anche sostenere che fosse fallo di Vlahovic mi sembra abbastanza azzardato. Vero che Vlahovic trattiene Pablo Marì, ma altrettanto fa il difensore della Fiorentina nei suoi confronti. In queste circostanze si dovrebbe lasciare la decisione di campo. Il VAR non sarebbe dovuto intervenire. E’ stata forzata, va ben oltre il protocollo”.