Disastro di Maria Caputi in Inter-Torino che espelle Tamezz, Marelli: “Non capisco, era solo giallo”

Il Torino dovrà finire la gara contro l’Inter in inferiorità numerica. A inizio secondo tempo è infatti stato espulso il centrocampista granata Adrien Tameze, autore di un fallo ai danni di Henrikh Mkhitaryan lanciato a rete.

Inizialmente, l’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi aveva estratto il cartellino giallo, ritenendo che Lovato, a centro area ma impegnato a seguire Thuram, potesse chiudere la corsa dell’armeno verso la porta. Richiamata al monitor, il fischietto ha deciso di rivedere la propria decisione ed estrarre il cartellino rosso.Il commento di Luca Marelli. L’ex arbitro su Dazn non è d’accordo con la decisione presa:

“Il contatto c’è, giusto il fallo e giusto anche il cartellino giallo, non era una chiara occasione da gol ma un’azione potenzialmente pericolosa. L’hanno considerata DOGSO, io non sono per nulla d’accordo: la direzione generale del pallone non è verso la porta ma verso l’esterno. Manca uno dei quattro presupposti per il rosso”. Lo riporta TMW

